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13:15, 19 мая 2025Россия

В России порассуждали об ударе «Орешником» по Литве

Военный эксперт Головнев: «Орешник» способен снести здание Минобороны Литвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Одного удара российский ракетным комплексом «Орешник» достаточно, чтобы разнести здание Минобороны Литвы и все, что находится в радиусе нескольких километров. Об этом заявил военный эксперт, журналист «Царьграда» Илья Головнев.

Таким образом он прокомментировал заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте, призвавшей не бояться российского ядерного оружия.

«Более того, прицельное попадание даже двух или четырех индивидуально наводимых боевых блоков "Орешника" полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру, включая узлы связи, системы жизнеобеспечения и прочее», — добавил Головнев. Он также заявил, что такой же урон может получить любой из военных объектов НАТО в Европе.

Ранее Грибаускайте заявила, что европейским странам не следует бояться и обращать внимание на российское ядерное оружие. Она назвала его устаревшим инструментом и добавила, что научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее.

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