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15:35, 13 мая 2025Бывший СССР

Экс-президент Литвы призвала не бояться российского ядерного оружия

Экс-президент Литвы Грибаускайте призвала не бояться российского ядерного оружия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Ядерное оружие России больше не является фактором сдерживания. Об этом заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Delfi.

По ее словам, европейским странам не следует бояться и обращать внимание на российское ядерное оружие. Она назвала его устаревшим инструментом и добавила, что научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее. Грибаускайте заключила, что из-за этого возникает «совсем другой характер войны».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Грибаускайте обсудить с Францией ядерные зонтики.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в применении ядерного оружия в рамках специальной военной операции (СВО) не было необходимости. Он добавил, что надеется, что до применения ядерного оружия не дойдет и в будущем.

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