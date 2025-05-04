Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках СВО

Путин: РФ и без ядерного оружия имеет все, чтобы успешно завершить СВО

Применять ядерное оружие в рамках специальной военной операции (СВО) не было необходимости. Так об использовании этого типа вооружения высказался президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы российского лидера с Зарубиным опубликованы в Telegram.

Как сообщил глава государства, он надеется, что до применения ядерного оружия не дойдет и в будущем.

«У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом [без применения ядерного оружия]», — порассуждал Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что мир стоит на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия.