Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 4 мая 2025Россия

Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках СВО

Путин: РФ и без ядерного оружия имеет все, чтобы успешно завершить СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Применять ядерное оружие в рамках специальной военной операции (СВО) не было необходимости. Так об использовании этого типа вооружения высказался президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы российского лидера с Зарубиным опубликованы в Telegram.

Как сообщил глава государства, он надеется, что до применения ядерного оружия не дойдет и в будущем.

«У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом [без применения ядерного оружия]», — порассуждал Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что мир стоит на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уничтожении Украиной российского завода

    Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

    Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки

    Россиянам рассказали о единовременных выплатах к 80-летию Победы

    Путин рассказал о первой в жизни молитве на коленях

    Французы осудили отказ от приглашения России на празднование Дня Победы

    Украина обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области

    Пара четыре года удерживала детей в «доме ужасов»

    Путин рассказал о приходящих в Кремль родственниках

    Карпин одним словом высказался о вызове натурализованного бразильца в сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости