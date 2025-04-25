Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

Мир стоит на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«Сейчас мы подошли к следующему этапу [гонки вооружений] — появлению новых видов вооружения. Я имею в виду гиперзвук — оружие на новых физических принципах, глобальной дальности. Это и есть этап гонки вооружений», — сказал он.
По словам Шойгу, гонка вооружений никогда не прекращалась, а лишь перерастала в новое качество с каждым следующим ее этапом. В числе таковых секретарь Совбеза выделил появление обычных вооружений, затем ядерного оружия и средств его доставки, и, наконец, возникновение ракетных войск стратегического назначения.