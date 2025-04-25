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16:50, 25 апреля 2025Мир

Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

Шойгу: Мир стоит на пороге новой гонки вооружений
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Мир стоит на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Сейчас мы подошли к следующему этапу [гонки вооружений] — появлению новых видов вооружения. Я имею в виду гиперзвук — оружие на новых физических принципах, глобальной дальности. Это и есть этап гонки вооружений», — сказал он.

По словам Шойгу, гонка вооружений никогда не прекращалась, а лишь перерастала в новое качество с каждым следующим ее этапом. В числе таковых секретарь Совбеза выделил появление обычных вооружений, затем ядерного оружия и средств его доставки, и, наконец, возникновение ракетных войск стратегического назначения.

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