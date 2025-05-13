Захарова предложила экс-президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики

Захарова предложила Грибаускайте обсудить с Францией ядерные зонтики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила экс-президенту Литвы Дали Грибаускайте обсудить с Францией ядерные зонтики. Ее слова приводит РИА Новости.

Так дипломат прокомментировала слова экс-президента Грибаускайте о том, что ядерное оружие России якобы никого не пугает.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что военные учения Thunder Fortress 2025 в Литве направлены против России и Москва примет ответные меры. Он добавил, что учения НАТО связаны только со сдерживанием России и подготовкой организации к военному столкновению с ней, но интересы России все равно будут гарантированы.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что республика требует от России полного прекращения огня на Украине с 12 мая, иначе Европейский союз ответит Москве новыми санкциями. По его словам, президент России Владимир Путин «тянет время», чтобы избежать наступления мира на Украине.

