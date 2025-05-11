Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 11 мая 2025Бывший СССР

Литва выдвинула требование к России по Украине

Будрис: Россия должна прекратить огонь на Украине с понедельника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Литва требует от России полного прекращения огня на Украине с 12 мая, иначе Европейский союз (ЕС) ответит Москве новыми санкциями. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, президент России Владимир Путин «тянет время», чтобы избежать наступления мира на Украине. Разговоры о перемирии без прекращения огня дипломат назвал «фарсом».

«Мы должны довести дело до конца. Если российские пушки не замолчат к понедельнику, необходимо без промедления ввести новый пакет санкций», — заключил Будрис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Участницу конкурса «Миссис Россия» забили насмерть

    В России обратились к канцлеру Германии с предупреждением

    В Азии назвали выгодополучателя от конфликта на Украине

    Литва выдвинула требование к России по Украине

    ВСУ ударили по гостинице в российском городе

    В Турции высказались о планах Зеленского посетить страну

    СК проверит законность гражданства родителей осквернивших георгиевскую ленту детей

    Скончался экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

    Западные СМИ обвинили в замалчивании наркозависимости Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости