Литва выдвинула требование к России по Украине

Будрис: Россия должна прекратить огонь на Украине с понедельника

Литва требует от России полного прекращения огня на Украине с 12 мая, иначе Европейский союз (ЕС) ответит Москве новыми санкциями. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, президент России Владимир Путин «тянет время», чтобы избежать наступления мира на Украине. Разговоры о перемирии без прекращения огня дипломат назвал «фарсом».

«Мы должны довести дело до конца. Если российские пушки не замолчат к понедельнику, необходимо без промедления ввести новый пакет санкций», — заключил Будрис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника.