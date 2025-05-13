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09:43, 13 мая 2025Бывший СССР

В МИД пообещали ответить на военные учения в Литве

Грушко: Россия примет меры в ответ на военные учения в Прибалтике
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Военные учения Thunder Fortress 2025 в Литве направлены против России и Москва примет ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Меры уже принимаются, они были анонсированы, воссоздаются два военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными», — заявил Грушко.

Он добавил, что учения НАТО связаны только со сдерживанием России и подготовкой организации к военному столкновению с ней, но интересы России все равно будут гарантированы.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. Он отметил, что альянс проводит масштабные тренировки вблизи границ России второй год подряд.

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