В России предложили создать госорган по кибербезопасности

Ректор академии СК Бессонов: В РФ нужно создать госорган по кибербезопасности

В России нужно создать государственный орган по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Алексея Бессонова, ректора Московской академии Следственного комитета (СК) России имени А.Я. Сухарева.

Как заявил Бессонов в рамках XIII Петербургского международного юридического форума, новый госорган будет фиксировать самые прогрессивные методы работы киберпреступников и предлагать способы противодействия им. Сейчас в СК России уже действует отдел по расследованию киберпреступлений.

Ранее заместитель главы отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Анна Старжинская заявила, что использование информационно-коммуникационных технологий во время совершения преступлений должно стать отягчающим обстоятельством. В частности, это касается дипфейков.