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18:16, 19 мая 2025Силовые структуры

В России разработали методику опознания преступника по походке

Бастрыкин: СК разработал методику опознания человека по походке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин процитировал слова из песни «Я своего милого узнаю по походке» и рассказал о разработанной ведомством методике опознания человека по особенностям его ходьбы, передает РИА Новости с Петербургского международного юридического форума.

По его словам, исследования проводил Научно-исследовательский институт криминалистики СК. Он указал на большой объем проделанной работы по конкретным направлениям в сфере раскрытия преступлений.

В результате был разработан целый комплекс признаков, по которым можно охарактеризовать походку человека — возможного преступника. В декабре 2024 году методика прошла апробацию, отметил Бастрыкин на сессии «Криминалистика для правосудия будущего».

Ранее он заявил, что искусственный интеллект помог раскрыть теракты, жертвами которых стали журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский.

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