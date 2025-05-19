В России разработали методику опознания преступника по походке

Бастрыкин: СК разработал методику опознания человека по походке

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин процитировал слова из песни «Я своего милого узнаю по походке» и рассказал о разработанной ведомством методике опознания человека по особенностям его ходьбы, передает РИА Новости с Петербургского международного юридического форума.

По его словам, исследования проводил Научно-исследовательский институт криминалистики СК. Он указал на большой объем проделанной работы по конкретным направлениям в сфере раскрытия преступлений.

В результате был разработан целый комплекс признаков, по которым можно охарактеризовать походку человека — возможного преступника. В декабре 2024 году методика прошла апробацию, отметил Бастрыкин на сессии «Криминалистика для правосудия будущего».

Ранее он заявил, что искусственный интеллект помог раскрыть теракты, жертвами которых стали журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский.