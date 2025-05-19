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04:19, 19 мая 2025Силовые структуры

В России сообщили о негодовании украинцев из-за двойных стандартов в ВСУ

ТАСС: Украинцы негодуют из-за двойных стандартов при увольнении из ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Увольнение майора Александра Ширшина из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвало возмущение среди рядовых украинцев из-за двойных стандартов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинцы негодуют из-за двойных стандартов, связанных с невозможностью уволиться из армии для простых военнослужащих.

«В сложившейся ситуации не только нас, но и украинскую аудиторию удивляют не только деморализованные украинские офицеры, но и возможность увольнения из ВСУ для ограниченного круга лиц. В комментариях к публикации данной новости (...) больше всего украинцев волнует, почему майор ВСУ может во время военного положения уволиться из армии, а насильно мобилизованный "таксист" с множеством хронических заболеваний — нет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что командование ВСУ относится к военным как к скоту. По ее словам, офицеры игнорируют жалобы и отправляют их авторов в наиболее опасные места, «откуда не возвращаются».

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