В России у младенца развилась опухоль после ОРВИ

Московские врачи обнаружили 15-сантиметровую кисту у перенесшего ОРВИ младенца

В Московской области врачи обнаружили 15-сантиметровую кисту в легком восьмимесячного младенца. Опухоль развилась после перенесенного ОРВИ, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Хирурги Детского центра имени Л.М. Рошаля провели торакоскопическую операцию: без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. Операция длилась около часа. Состояние ребенка медики оценивают как нормальное — его уже выписали домой.

По словам врачей, опухоль образовалась во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Она занимала большую часть правого легкого, сдавливала здоровую ткань органа и не давала ребенку полноценно развиваться.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи удалили опухоль у новорожденной девочки. Вес новообразования был почти равен весу младенца.