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15:59, 19 мая 2025Россия

В России у младенца развилась опухоль после ОРВИ

Московские врачи обнаружили 15-сантиметровую кисту у перенесшего ОРВИ младенца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Московской области врачи обнаружили 15-сантиметровую кисту в легком восьмимесячного младенца. Опухоль развилась после перенесенного ОРВИ, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Хирурги Детского центра имени Л.М. Рошаля провели торакоскопическую операцию: без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. Операция длилась около часа. Состояние ребенка медики оценивают как нормальное — его уже выписали домой.

По словам врачей, опухоль образовалась во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Она занимала большую часть правого легкого, сдавливала здоровую ткань органа и не давала ребенку полноценно развиваться.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи удалили опухоль у новорожденной девочки. Вес новообразования был почти равен весу младенца.

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