В России высказались об урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем

Сенатор Климов: Россия больше никому не верит на слово

Россия может пойти политико-дипломатическим путем урегулирования украинского конфликта, но больше не станет никому верить на слово, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«На мой взгляд, верить противникам России сейчас крайне трудно. Если остановить боевые действия сейчас и ждать, когда там сработает дипломатия — мы просто еще раз увидим неблагодарность. Поэтому проведение переговоров, решение вопросов путем дипломатии должны быть подкреплены соответствующими гарантиями и соглашениями», — сказал политик.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о подписях на бумаге, но о действиях, которые гарантировали бы безопасность России и не имели бы обратной силы.

«Как действуют американцы? Ведут переговоры, продолжая боевые действия. Они не останавливают огонь, пока вопрос не решен окончательно. Так что я за то, чтобы использовать политико-дипломатические пути, но больше никому не верить на слово. Сейчас наша сторона готовит предложения по прекращению огня. Украинская — тоже. Потом мы их сравним, а пока имеет смысл продолжать решение задач украинского конфликта», — заключил Климов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает добиться урегулирования на Украине дипломатическими методами. Он также выразил мнение, что если при посредничестве США удастся достичь целей СВО мирными средствами, то Россия предпочтет этот вариант.