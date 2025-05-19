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09:10, 19 мая 2025Экономика

В России заметно упал спрос на одну категорию работников

«Ъ»: Спрос на логистических работников в России упал на 5-28 % в апреле-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В апреле-мае 2025 года спрос на логистических работников в России упал в среднем на 5-28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком снижении интереса компаний к подобного рода сотрудникам сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Аналитики SuperJob и Ozon говорят о снижении числа таких вакансий в стране на 15 процентов. По данным HeadHunter, количество подобных объявлений в РФ сократилось на 28 процентов год к году, до 130 тысяч. В логистической компании ПЭК, в свою очередь, указывают на снижение спроса на 5-15 процентов в годовом выражении.

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Речь идет о вакансиях в транспортно-логистической отрасли, к которой относится и складской персонал, уточнили аналитики. Отмечается, что наблюдающийся в настоящее время спад фиксируется после двухлетнего цикла роста спроса на подобных сотрудников. Подобное обстоятельство, полагают эксперты, может привести к снижению зарплат действующих сотрудников в отрасли и снизить привлекательность направления для части потенциальных соискателей. Снижение интереса работодателей к складскому персоналу аналитики объяснили переходом потребителей к сберегательной модели и замедлением темпов роста розничного товарооборота.

Ранее сообщалось о резком снижении спроса еще на одну категорию работников транспортно-логистической отрасли. По данным аналитиков сервиса «Зарплата.ру», интерес российских работодателей к водителям грузовиков в марте упал на 47 процентов в годовом выражении. Речь идет о работниках с категориями прав С и Е. Потребность в первых за отчетный период снизилась на 42 процента, во вторых — на 53 процента. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали общее снижение объема грузоперевозок на российском рынке и массовый уход из страны ряда западных логистических компаний.

ЖЗЛ
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