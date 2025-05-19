Полонист Стремидловский: Сбываются прогнозы, что Польша правеет

Об итогах первого тура выборов в Польше высказался в беседе с газетой «Взгляд» полонист Станислав Стремидловский. По его словам, их можно назвать неожиданными, так как, во-первых, разрыв между кандидатом от правящей «Гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским и его оппонентом от партии «Право и справедливость» (ПиС) Каролем Навроцким оказался совсем незначительным (30,8 процента голосов против 29,1 процента соответственно).

«Во-вторых, примечателен относительный успех более правых по отношению к ПиС политиков, претендовавших на пост главы государства. Речь идет о Славомире Ментцене от "Конфедерации" и Гжегоже Брауне — в совокупности они набрали около 20 процентов. То есть сбываются прогнозы о том, что Польша "правеет"», — добавил он.

Специалист подметил, что в Польше не наблюдается давления на выборы извне, как это было с Румынией, однако второй тур выборов будет зависеть от нескольких факторов, в том числе и от предстоящего разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Так, предполагает политолог, если Трамп возьмет курс на улучшение отношений с Москвой, то шансы на победу Навроцкого, которому глава Белого дома пророчил занять место президента Польши, уменьшатся.

Стремидловский добавил, что жителей Польши сейчас интересует две темы: собственная автономия и «сильные покровители, которые позволят сохранить государственность». Вследствие чего, по его словам, кандидаты на пост главы государства должны создать себе образ политика, способного гарантировать спокойную жизнь и обеспечить их безопасность. Кроме того, им придется решать и украинский вопрос, в том числе тему беженцев.

«Если бы пришлось делать ставки, то свою тысячу рублей я бы поставил все-таки на кандидата от ПиС, но только потому, что польские евроглобалисты еще хуже», — высказался полонист, уточнивший, что при Тшасковском Польша продолжила бы развитие в сторону Евросоюза, более тесно начав взаимодействовать с Парижем, а вне пределов союза — с Великобританией. При этом избрание обоих кандидатур не принесет какой-то выгоды российской стороны, заключил он.

Ранее сообщалось, что второй тур выборов главы государства, в котором примут участие Тшасковский и Навроцкий, состоится 1 июня.