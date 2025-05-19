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19:30, 19 мая 2025Моя страна

В российский город привезут часть Пояса Пресвятой Богородицы

В Тюмень привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
Мария Винар

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Тюмень привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тобольской митрополии.

Реликвию доставят в российский город из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга 24 мая в 10 часов утра. Уточняется, что к святыне можно будет приложиться в Свято-Троицком мужском монастыре в течение дня до 1 июня.

Пояс Пресвятой Богородицы, сплетенный из верблюжьей шерсти, является одной из самых почитаемых святынь. Известно, что на его помощь полагаются супружеские пары, которые не могут иметь детей.

Ранее сообщалось, что житель села Поречье-Рыбное под Ростовом Великим, наследник крестьян Архиповых, спустя 100 лет передал в музей осколок знаменитого колокола.

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