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14:30, 19 мая 2025Экономика

В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

В Новосибирске выставили на продажу крошечную квартиру за 1,25 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Новосибирске выставили на продажу крошечную квартиру за 1,25 миллиона рублей. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Объявление появилось на одном из популярных сайтов. В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 9,4 квадратного метра. Жилье располагается в трехэтажном доме на улице Пархоменко. Отмечается, что объект находится в нескольких минутах ходьбы от Монумента Славы. Окна студии выходят во двор, в ней есть отдельный санузел с душем и вывод под стиральную машину.

Ранее инвестиционный эксперт Юлия Кузнецова назвала настораживающие фразы, часто появляющиеся в объявлениях о продаже жилья. К примеру, фраза «уютная квартира с историей» может означать, что в квартире давно не проводили ремонт.

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