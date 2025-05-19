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17:38, 19 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе братья-близнецы избили знакомого тростью и подожгли

В Свердловской области пройдет суд над братьями-близнецами за попытку убийства
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении братьев-близнецов, которые пытались расправиться со знакомым при помощи трости. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 27 февраля фигуранты выпивали вместе со знакомым. Во время застолья произошла ссора, тогда братья решили расправиться с гостем. Сначала они его избили тростью, а потом подожгли. Пострадавшего спас один из местных жителей. После этого братья снова попытались его избить — в этот раз при помощи деревянной доской.

Во время задержания и обыска дома их родственника правоохранители обнаружили около 200 граммов пороха.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ»).

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении пятерых участников банды, беспричинно устроившей кровавую расправу над прохожими.

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