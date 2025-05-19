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01:59, 19 мая 2025Интернет и СМИ

В соцсетях раскритиковали украинское жюри Евровидения

В соцсетях раскритиковали жюри Евровидения от Украины за голос в пользу Эстонии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В социальных сетях раскритиковали жюри «Евровидения» от Украины, отдавшей пять баллов представителю Эстонии Томми Кешу. На это обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что режиссером клипа Кеша для песенного конкурса стала россиянка Алина Пязок. В связи с этим исполнителя уличили в «связях с Россией» и негативно высказались о голосовании представителей Украины. Некоторые комментаторы также отметили, что эстонский музыкант выступал в Крыму. Издание подчеркивает, что эта информация не подтверждена.

«Даже отбросив тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель — номер посредственный, и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? Полное разочарование», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» вспомнили выступление России в 2012 году, тогда страну представляла группа «Бурановские бабушки».

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