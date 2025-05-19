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16:52, 19 мая 2025Россия

В Совфеде отреагировали на слова депутата о существенных изменениях в Конституции России

Сенатор Клишас не поддержал слова депутата Толстого об изменениях Конституции
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас не поддержал слова депутата Государственной Думы Петра Толстого о существенных изменениях в Конституции России. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал он.

О том, что в Конституцию могут внести новые существенные изменения, ранее предположил депутат Толстой. По его мнению, Россия 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам, «которые на самом деле оказались стандартами западными» и в результате не прижились.

Парламентарий также подчеркнул, что с начала специальной военной операции в российском обществе произошли существенные изменения и вместе с новыми запросами должно развиваться и законодательство.

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