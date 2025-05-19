В Госдуме допустили новые существенные изменения в Конституции России

Депутат Госдумы Толстой допустил новые изменения Конституции России

В Конституцию России могут быть внесены новые существенные изменения. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой в ходе сессии «Культура законотворческой деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме, трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

По словам парламентария, Россия 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам, «которые на самом деле оказались стандартами западными» и в результате не прижились. В сравнение Толстой привел попытку привить на живое дерево пластмассовую ветку. «У нас очень много таких веток в ельцинское время было понатыкано в дерево русской жизни. Ну и большая часть из них завяла и сейчас являет довольно жалкое зрелище», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что с начала специальной военной операции в российском обществе произошли существенные изменения и вместе с новыми запросами должно развиваться и законодательство. Толстой напомнил, что с момента реформы Конституции прошло пять лет. По мнению политика, «учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана», в будущем предстоят новые изменения основного закона России. «Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», — заявил он.

В декабре 2023 года точечные изменения в Конституции предрек зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он допустил, что могут возникнуть ситуации, когда произойдут настолько сильные общественные изменения, которые потребуют не просто новой редакции основного закона или отдельных правок в него, а принятия нового документа.