Медведев предрек точечные изменения в Конституции России

Зампред Совбеза Медведев допустил точечные изменения в Конституции России

Конституция России — консервативный документ, однако ее «точечные изменения точно будут». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, пишет РИА Новости.

Он также допустил, что могут возникнуть ситуации, когда произойдут настолько сильные общественные изменения, которые потребуют не просто новую редакцию основного закона или отдельные правки в него, а принятия новой Конституции. «Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революций», — подчеркнул Медведев.

Во время общения со школьниками политик также заявил, что за 30 лет Конституция России доказала свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. Он объяснил, что в некоторых случаях нормы основного закона требуют использования актов другой силы.