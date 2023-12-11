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15:33, 11 декабря 2023Россия

В Госдуме оценили необходимость изменения Конституции в ближайшие годы

Депутат Крашенинников: Конституция в ближайшие годы не нуждается в изменениях

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Конституция России в ближайшее время не будет нуждаться в изменениях, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости.

«Считаю, что не нуждается. Я бы хотел, чтобы еще лет 10 [документ не претерпевал никаких изменений]», — сказал один из сопредседателей рабочей группы по поправкам к Конституции в 2020 году.

По его словам, когда в 1993 году основной документ был принят, многие говорили о том, что в скором времени понадобится новая Конституция, однако принятый в то время документ, который дополнили в 2020 году поправками, работает до сих пор.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин выступил за введение в России государственной идеологии, указав на необходимость продолжения работы над основным законом государства. Для осуществления идеи Бастрыкина нужно изменить одну из основ Конституционного строя. Согласно статье 135 российской Конституции, положения глав 1, 2 и 9 не могут быть изменены путем внесения поправок Федеральным Собранием. Статья 13 об идеологии входит в первую главу Основного закона страны.

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      Анастасия Шейкина
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