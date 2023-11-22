В Госдуме отреагировали на идею Бастрыкина прописать госидеологию в Конституции

Депутат Журавлев об идее Бастрыкина: нужно продолжить реформировать Конституцию

Нужно продолжить реформировать Конституцию, изменения должны определить дальнейшее развитие России по пути патриотизма, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на идею председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, который выступил за введение в России государственной идеологии, указав на необходимость продолжения работы над основным законом государства.

«Конституция — не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Работу над ней по рекомендациям президента мы начали еще в 2020 году, когда внесли в текст некоторые редакторские правки, уже предполагавшие основы российской государственности. Там и место русского языка, и роль семьи, как ячейки общества», — сказал депутат.

По его мнению, нет смысла возвращаться к либеральной идеологии, которой Россия «наелась».

На идею главы СК также отреагировали в Совфеде. Сенатор Андрей Клишас процитировал Бастрыкину Конституцию после предложения ее переписать. Он напомнил, что, согласно части 1 статьи 13 документа, в России признается «идеологическое многообразие». Это положение прописано в главе 1, которая может быть изменена только в случае принятия новой Конституции, сказал Клишас, подчеркнув, что текст документа в редакции 2020 года полностью соответствует современным запросам.

Для осуществления идеи Бастрыкина нужно изменить одну из основ Конституционного строя. Из 13-й статьи первой главы действующей редакции Основного закона государства следует, что в России установлен принцип идеологического разнообразия. Там говорится, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Согласно статье 135 российской Конституции, положения глав 1, 2 и 9 не могут быть изменены путем внесения поправок Федеральным Собранием. Статья 13 об идеологии входит в первую главу Основного закона страны.

Пересмотреть положения первой главы Конституции, где содержится принцип идеологического разнообразия, Федеральное Собрание не может. Для этого созывается Конституционное Собрание (КС), которое разрабатывает проект новой Конституции или подтверждает неизменность положений Основного закона государства. В первом случае КС должно двумя третями голосов вынести проект на всенародное голосование, впоследствии для изменения Конституции нужно, чтобы в голосовании приняли участие более половины избирателей. Из этого числа более половины должны проголосовать за принятие новой Конституции.

Аналогичное предложение ранее выдвигал министр юстиции Константин Чуйченко. В мае он заявлял, что положений о запрете государственной идеологии нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявлял он.