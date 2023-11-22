Бастрыкину процитировали Конституцию после предложения ее переписать

Сенатор Клишас процитировал Бастрыкину положение Конституции о госидеологии

Сенатор Совфеда Андрей Клишас отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина переписать Конституцию России, процитировав ряд положений главного закона страны. Свое мнение об этой инициативе глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству опубликовал в Telegram.

Отвечая на идею Бастрыкина закрепить в Конституции государственную идеологию, Клишас напомнил, что, согласно части 1 статьи 13 документа, в России признается «идеологическое многообразие». Сенатор подчеркнул, что это положение прописано в главе 1, которая может быть изменена только в случае принятие новой Конституции.

«Положение о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной" (ч. 2 ст. 13) направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности (ч. 3 ст. 13), а не на запрет идеологии как таковой», — объяснил политик.

Клишас также обратил внимание, что многие положения Конституции содержат идеологические основы. В качестве примера он привел статьи, в которых говорится о том, что Россия является светским и социальным государством, а человек, его права и свободы — это высшая ценность. При этом политик подчеркнул, что Конституция — «живой документ, а не памятник», поэтому может быть изменена при наличии общественного запроса, сохранив при этом стабильность управления важнейшими нормами. «Именно такой подход стал основой для конституционной реформы 2020 года», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что текст документа в редакции 2020 года полностью соответствует современным запросам. При этом он отметил, что дискутировать о Конституции и ее положениях полезно, так как это пробуждает интерес россиян к главному закону страны.

Ранее на предложении Бастрыкина также высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин не принимал решений по вопросу введения в стране государственной идеологии. Отвечая на вопрос о том, как идея главы СК соотносится с положениями основного закона страны, Песков подчеркнул, что это точка зрения одного человека.

В мае о необходимости решить вопрос с положением о запрете государственной идеологии, который прописан в Конституции страны, также заявил министр юстиции России Константин Чуйченко. Он обратил внимание, что подобных положений нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — сказал он.