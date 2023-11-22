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12:34, 22 ноября 2023Россия

В Кремле высказались о введении в России государственной идеологии

Песков: решения Путина о введении в России государственной идеологии нет

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент России Владимир Путин не принимал решений по вопросу введения в стране государственной идеологии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

22 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости закрепления в российской Конституции государственной идеологии.

В Кремле нет выработанной позиции по этому вопросу, сказал Песков. «Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет», — пояснил он.

На вопрос о том, как сказанное Бастрыкиным соотносится с положениями основного закона страны Песков отметил, что речь идет точке зрения конкретного человека. «Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Минюсте России заявили о необходимости принять решение по вопросу о государственной идеологии. Глава министерства Константин Чуйченко заявил, что содержащаяся в Конституции норма о запрете государственной идеологии была навязана российскому обществу извне.

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