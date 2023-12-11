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15:45, 11 декабря 2023Россия

Матвиенко высказалась о механизме внесения поправок в Конституцию

Матвиенко: поправки в Конституцию нельзя вносить «нажатием одной кнопки»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Поправки в Конституцию России нельзя вносить «нажатием одной кнопки». Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что механизм внесения поправок в Конституцию не должен и не может быть простым. Это основной закон страны, который определяет судьбу людей», — сказала политик.

Матвиенко отметила, что в Конституции от каждого слова и знака препинания очень многое зависит. Легкого пути внесения изменений в этот закон быть не должно, добавила спикер Совфеда.

«Не должно быть какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку в Конституцию, и чтобы это влияло на судьбу государства. Нет, я считаю, что этого делать не надо», — заключила она.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией должна быть продолжена. В частности, он предложил сформулировать идеологию России и закрепить ее в основном законе государства. Затем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой основных направлений новой госидеологии.

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