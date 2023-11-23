Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:12, 23 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили начать работу над созданием новой госидеологии

В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой основных направлений новой госидеологии. Об этом пишет РИА Новости.

«России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны», — отметил депутат.

По мнению Шеремета, «идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед».

Как подчеркнул депутат ГД, в основе госидеологии должны лежать патриотизм, любовь к Родине и стремление создать из России великое и могущественное государство.

22 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости закрепления в российской Конституции государственной идеологии.

В мае в Минюсте России заявили о необходимости принять решение по вопросу о государственной идеологии. Глава министерства Константин Чуйченко заявил, что содержащаяся в Конституции норма о запрете государственной идеологии была навязана российскому обществу извне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир российского корабля погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ. Что известно о военном?

      Женщина стала жить с любимым человеком и столкнулась с неожиданной проблемой

      Российский актер погиб в Индии

      В ЕС признали неспособность обеспечить военные потребности Украины

      В Европе указали на нового «союзника Путина» в НАТО

      Пребывание в космосе признали вредным для потенции

      Раскрыта цена самого дешевого жилья в пределах старой Москвы

      Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег

      52-летняя ведущая вышла в свет в оголяющем тело наряде

      Экс-советник Белого дома взят под стражу из-за высказываний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости