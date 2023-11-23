В Госдуме предложили начать работу над созданием новой госидеологии

В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой основных направлений новой госидеологии. Об этом пишет РИА Новости.

«России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны», — отметил депутат.

По мнению Шеремета, «идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед».

Как подчеркнул депутат ГД, в основе госидеологии должны лежать патриотизм, любовь к Родине и стремление создать из России великое и могущественное государство.

22 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости закрепления в российской Конституции государственной идеологии.

В мае в Минюсте России заявили о необходимости принять решение по вопросу о государственной идеологии. Глава министерства Константин Чуйченко заявил, что содержащаяся в Конституции норма о запрете государственной идеологии была навязана российскому обществу извне.