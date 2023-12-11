Медведев заявил о неидеальности Конституции России

Медведев заявил, что за 30 лет Конституция доказала свою работоспособность

За 30 лет Конституция России доказала свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По словам политика, Конституция не должна часто приниматься и обновляться. Он подчеркнул, что за 30 лет она показала себя в качестве действующего документа, который определяет основные права, свободы и обязанности граждан и выстраивает систему государственной власти. «Это не означает, что все идеально... Мы все исходим из того, что Конституция — это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия», — сказал Медведев.

Он объяснил, что в некоторых случаях нормы Конституции требуют использования актов другой силы. «Все это говорит о том, что Конституция живет и работает», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Конституция России в ближайшее время не будет нуждаться в изменениях. По его словам, после принятия документа в 1993 году многие говорили о том, что в скором времени понадобится новая Конституция, однако вариант, дополненный поправками в 2020 году, работает до сих пор.