FP: Россия может получить преимущество на Украине, если США выйдут из конфликта

Если США перестанут участвовать в конфликте на Украине, то Россия получит преимущество в затяжном противостоянии на истощение. Об этом в статье для Foreign Policy (FP) заявил директор Института Кеннана в Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммейдж.

По его мнению, выход американской стороны из российско-украинского противостояния «подорвет боевой дух украинцев и ограничит повседневные возможности украинской армии». «Это станет мощным сигналом для всего мира о том, что Украина неспособна поддерживать свои важнейшие двусторонние отношения», — отметил аналитик.

Он предположил, что неучастие американцев дает Москве шанс изолировать отдельные европейские государства, склоняя их либо к нейтралитету, либо к активной поддержке. «Вбив клин между Соединенными Штатами и Европой, Россия могла бы сделать больше, чем просто улучшить свои позиции на Украине. Она могла бы приблизиться к своей мечте о российской сфере влияния в Европе», — подчеркнул автор.

Ранее бывший член дипломатической службы Великобритании Ян Прауд заявил, что президенту США Дональду Трампу не стоит угрожать санкциями при разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это приведет к тому, что боевые действия затянутся до конца года, а Европа окажется «на крючке огромного счета и политических потрясений».

Эксперт отметил ограниченную эффективность антироссийских санкций и предупредил, что они разрушат любое «зарождающееся доверие» Москвы к Трампу и «любую веру в заявленные намерения Америки положить конец» конфликту.