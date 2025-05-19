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08:39, 19 мая 2025Мир

В США призвали Украину считаться с интересами России

Полковник Макгрегор: Украине придется считаться с интересами РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что базовые требования России направлены на устранение первопричин конфликта и обеспечение прочного мира. Об этом он высказался на YouTube.

По его словам, с самого начала российская сторона говорила о денацификации на Украине. «Это должно произойти, русские не шутят. Они имеют ввиду людей, которые отметились во многих местах и совершили ужасные преступления, пытали и убивали гражданских, пленных, в том числе и в Курской области», — подчеркнул он. Макгрегор назвал это неприемлемым. Он добавил, что «этот элемент украинского государства» необходимо уничтожить.

Также бывший полковник заявил, что власти Украина не могут оспаривать такие базовые требования, как денацификацию. Кроме того, он назвал важным вопрос нейтралитета Украины. По его словам, Киев не может просто игнорировать интересы Москвы в области безопасности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна имеет четыре приоритета на период после завершения конфликта. Один из них — стать полноправным членом Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития.

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