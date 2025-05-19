В США рассказали о борьбе «за уши Трампа»

CNN: Решающее столкновение между Москвой и Киевом происходит за уши Трампа

Решающее столкновение между Россией и Украиной происходит за позицию президента США Дональда Трампа в украинском конфликте. Такое мнение выразил американский телеканал CNN.

В материале отмечается, что успех сторон в настоящее время зависит не от военного противостояния. «Нет, решающая битва, которая разворачивается между противоборствующими сторонами и их союзниками, предназначена для ушей президента США Дональда Трампа», — рассказывается в статье. CNN подчеркнул, что американский лидер все больше разочаровывается в попытках добиться мира на Украине мирным путем.

В статье уточнили, что обе стороны утверждают, что их оппонент создает препятствия для урегулирования конфликта. По мнению телеканала, запланированный на вечер 19 мая разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным может оказаться решающим в вопросе установления мира.

Ранее 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор российского и американского лидеров состоится в 17:00 по московскому времени. Представитель Кремля уточнил, что общение президентов пройдет с учетом результатов двусторонних переговоров России и Украины, прошедших 16 мая в Стамбуле.