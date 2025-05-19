В США выразили недовольство Австралией из-за поставки Abrams на Украину

ABC: Чиновники в США недовольны отправкой Австралией списанных M1A1 Abrams Киеву

Чиновники из Соединенных Штатов выразили недовольство тем, что Австралия поставила списанные танки M1A1 Abrams Украине. Об этом сообщает телеканал ABC.

Ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что списанные танки, обещанные страной Киеву, отправлены и находятся в пути на Украину. Он также пообещал продолжить оказывать военную поддержку республике.

«Американские чиновники в частном порядке остаются разочарованными решением Австралии пожертвовать списанные танки Abrams Украине, даже несмотря на то, что машины наконец-то начинают долгое морское путешествие к полю боя», — передает австралийский телеканал.

Уточняется, что погрузка первой из 49 машин на борт стартовала недавно, но правительство не станет обсуждать текущее местонахождение или дату прибытия груза в Европу из соображений безопасности.

По данным СМИ, чтобы начать отправку танков, Австралии «пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну», которое она получила вопреки недовольству ряда чиновников из США таким пожертвованием.

«В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать», — объяснил один из чиновников, пожелавший остаться анонимным.