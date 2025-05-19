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08:35, 19 мая 2025Интернет и СМИ

В США выразили недовольство Австралией из-за поставки Abrams на Украину

ABC: Чиновники в США недовольны отправкой Австралией списанных M1A1 Abrams Киеву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Чиновники из Соединенных Штатов выразили недовольство тем, что Австралия поставила списанные танки M1A1 Abrams Украине. Об этом сообщает телеканал ABC.

Ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что списанные танки, обещанные страной Киеву, отправлены и находятся в пути на Украину. Он также пообещал продолжить оказывать военную поддержку республике.

«Американские чиновники в частном порядке остаются разочарованными решением Австралии пожертвовать списанные танки Abrams Украине, даже несмотря на то, что машины наконец-то начинают долгое морское путешествие к полю боя», — передает австралийский телеканал.

Уточняется, что погрузка первой из 49 машин на борт стартовала недавно, но правительство не станет обсуждать текущее местонахождение или дату прибытия груза в Европу из соображений безопасности.

По данным СМИ, чтобы начать отправку танков, Австралии «пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну», которое она получила вопреки недовольству ряда чиновников из США таким пожертвованием.

«В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать», — объяснил один из чиновников, пожелавший остаться анонимным.

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