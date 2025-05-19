Вице-президент США назвал причину телефонного разговора Трампа и Путина

Вэнс: Трамп поговорит с Путиным 19 мая из-за тупика в украинском мирном процессе

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путины 19 мая из-за обеспокоенности Вашингтона тем, что мирный процесс по Украине зашел в тупик. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент [Трамп] поговорит с ним [Путиным] по телефону», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран состоится в 17:00 по московскому времени.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Президент Соединенных Штатов уточнил, что хочет обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.