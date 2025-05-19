Власти Нагасаки пригласят Россию на памятную церемонию в годовщину бомбардировки

Власти Нагасаки пригласят представителей России на памятную церемонию в годовщину атомной бомбардировки города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — заявили власти города.

В администрации Нагасаки уточнили, что планируют начать рассылку приглашений в конце мая — начале июня. Траурные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок ежегодно проводятся в Хиросиме 6 августа и в Нагасаки 9 августа.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио считает важным предстоящий телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.