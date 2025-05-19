Япония назвала важным предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина

Генсек Хаяси: Япония считает важным телефонный разговор Трампа и Путина

Япония считает важным предстоящий телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

По словам чиновника, власти страны следят за ситуацией.

Ранее стало известно, что лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии поговорили перед беседой двух политиков.

17 мая Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.