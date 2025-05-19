Лидеры западных стран поговорили перед беседой Трампа с Путиным

FT: Лидеры западных стран поговорили перед беседой Трампа с Путиным

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии поговорили перед беседой главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«В ожидании телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным лидеры обсудили необходимость прекращения огня без предварительных условий и серьезного отношения к мирным переговорам со стороны президента Путина», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.

После беседы с президентом России Трамп намерен созвониться с украинским лидером Владимиром Зеленским.