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02:19, 19 мая 2025Мир

Лидеры западных стран поговорили перед беседой Трампа с Путиным

FT: Лидеры западных стран поговорили перед беседой Трампа с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии поговорили перед беседой главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«В ожидании телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным лидеры обсудили необходимость прекращения огня без предварительных условий и серьезного отношения к мирным переговорам со стороны президента Путина», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.

После беседы с президентом России Трамп намерен созвониться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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