Власти объяснили видео с «пьяным» председателем гордумы на юбилее российского города

Председатель гордумы Находки Андрей Кузнецов, которого жители обвинили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения выступал на празднике в честь юбилея города, не был пьян, а устал и разволновался. Об этом заявил представитель гордумы, передает РИА Новости.
«Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость», — сообщили в гордуме.
Там добавили, что несмотря на то, что Кузнецов — публичный человек, он начал волноваться перед выходом на сцену. При этом речь председателя думы Находкинского городского округа Андрея Кузнецова была патриотичной и ориентированной на общероссийские ценности, отметили в гордуме.
О том, что жители пожаловались на выступление Кузнецова, стало известно 19 мая. Из-за речи чиновника люди предположили, что он был пьян.