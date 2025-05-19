Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 19 мая 2025Россия

Власти объяснили видео с «пьяным» председателем гордумы на юбилее российского города

В Думе Находки заявили, что выступавший на дне города Кузнецов не был пьян
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Председатель гордумы Находки Андрей Кузнецов, которого жители обвинили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения выступал на празднике в честь юбилея города, не был пьян, а устал и разволновался. Об этом заявил представитель гордумы, передает РИА Новости.

«Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость», — сообщили в гордуме.

Там добавили, что несмотря на то, что Кузнецов — публичный человек, он начал волноваться перед выходом на сцену. При этом речь председателя думы Находкинского городского округа Андрея Кузнецова была патриотичной и ориентированной на общероссийские ценности, отметили в гордуме.

О том, что жители пожаловались на выступление Кузнецова, стало известно 19 мая. Из-за речи чиновника люди предположили, что он был пьян.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

    Бездомный надругался над шестилетней девочкой на российском кладбище и получил срок

    В России предложили ужесточить штрафы за фальсификат

    Экоактивистку Чирикову пытались через суд выселить из жилья в Москве

    Макрона, Стармера и Мерца заподозрили в стремлении контролировать Трампа

    Власти объяснили видео с «пьяным» председателем гордумы на юбилее российского города

    Москву накроет плотный туман

    Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

    Создатель бота с интимными видео детей раскрыл свои доходы

    Женщина рассказала о работе учительницей секса для девственников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости