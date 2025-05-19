Волочкова тайно пробралась в больничную палату ради встречи с Григоровичем

Волочкова заявила, что коллеги из Большого театра не навещали Юрия Григоровича

Артистка балета Анастасия Волочкова сообщила, что ей приходилось тайно пробираться в больничную палату хореографа Юрия Григоровича ради встречи с ним. Об этом она рассказала изданию StarHit.

По словам ученицы Григоровича, она виделась с балетмейстером в 2024 году, после чего их встречам стали препятствовать племянник знаменитого хореографа и его пресс-атташе. «Меня не пускали люди, которые оберегали его», — заявила Волочкова. Это не остановило артистку, которой удавалось тайно посещать мэтра, пока его не перевезли в другое лечебное учреждение.

«У меня есть видео, где Григорович говорит: "Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли"», — добавила балерина. Она отметила, что познакомилась с хореографом более 30 лет назад, и эта встреча стала для нее судьбоносной.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР, хореографа Большого театра Юрия Григоровича не стало в возрасте 98 лет.