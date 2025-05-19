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16:47, 19 мая 2025Силовые структуры

Воюющий на стороне Украины американский наемник получил заочный приговор в России

В ДНР суд заочно приговорил американского наемника Маккарти к 14 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки (США) Саймона Маккарти к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Маккарти признали виновным в преступлении по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Установлено, что с июня по июль 2023 года он прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в качестве наемника в состав военного подразделения «Избранной роты», где прошел военную подготовку. За это он получил вознаграждение в эквиваленте 179 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Грузии.

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