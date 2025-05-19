ВОЗ: Из-за нехватки денег организация урежет число департаментов с 76 до 34

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) урежет число сотрудников из-за нехватки денег. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, его слова приводит РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, так как полагает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. После сокращения финансовых поступлений ВОЗ сократит число департаментов с 76 до 34. Об этом Гебреисус объявил на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.

«Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», — пояснил он.

На фоне урезания американского финансирования Гебреисус уже сообщил о сокращении руководящего состава агентства с 11 до 6 человек.

«Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду сообщил сотрудникам о том, что агентство ООН сокращает свою управленческую команду», — цитирует главу организации AFP. Команда в новом составе начнет работу 16 июня.

Сокращение трат Вашингтоном также привело к тому, что ООН задумалась о масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру. Таким образом в ООН пытаются справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам при президенте Дональде Трампе, которое подорвало гуманитарные организации, отметили авторы Reuters.