Врачей российской больницы обвинили в смерти пациентки с переломом руки

Mash сообщил о смерти жительницы Крымска от наркоза во время операции

В городе Крымске Краснодарского края врачей обвинили в смерти местной жительницы, поступившей в больницу с переломом руки. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По словам мужа умершей, в августе 2024 года женщина оступилась и ударилась локтем о камень. В больнице у нее диагностировали сложный перелом и назначили операцию.

Как утверждает мужчина, «по халатности врачей, анестезиолога, администрации больницы» его супруге ввели двойную дозу обезболивающего, в результате чего ее сердце не выдержало.

Выяснилось, что в день проведения процедуры в медицинском учреждении присутствовал только один анестезиолог, который был задействован сразу в двух операциях. Сам медработник сослался на нехватку кадров и заявил, что подобная реакция на препарат — редкость.

Также канал привел мнение юриста Сергея Броницкого. Тот заявил, что участие анестезиолога в нескольких операциях одновременно запрещено.

Ранее в Краснодаре местная жительница обвинила врачей краевого перинатального центра в смерти 35-летней дочери после родов. Несмотря на наличие показаний к проведению кесарева сечения, гинеколог решил не делать разрез. В результате пациентка потеряла 12 литров крови.