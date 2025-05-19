ВС Сирии вступили в ожесточенные бои с курдами

Syria TV: Сирийские войска вступили в ожесточенные бои с курдами в Алеппо

Вооруженные силы (ВС) Сирии вступили в ожесточенные бои возглавляемыми курдами боевиками, известными как Сирийские демократические силы (СДС), в провинции Алеппо. Об этом передает телеканал Syria TV со ссылкой на источник.

«Курды провели атаки в направлении плотины Тишрин. Также наши позиции были атакованы СДС в районе плотины на высоте Сириятел. Им удалось взять под контроль два военных пункта, прежде чем сирийские войска смогла их отбить», — сообщил телеканалу военный источник в 72-ой бригаде сирийской армии.

Также собеседник отметил, что ВС Сирии вступили в ожесточенные бои с СДС, благодаря чему им удалось вернуть контроль над двумя опорными пунктами. После этого, дивизия, действующая в регионе, направила военное подкрепление в район Тишрин, чтобы пресечь новые попытки курдов проникнуть в другие места.

25 декабря СДС начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), чтобы вернуть себе районы вблизи северной части турецко-сирийской границы. Отмечается, что возглавляемые курдами силы являются важнейшим союзником Вашингтона в Сирии, целью которых является противодействие спящим ячейкам террористических организаций.