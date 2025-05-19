Задержанного ФСБ за шпионаж жителя ЛНР заподозрили в изготовлении взрывчатки

ФСБ: Задержанный за шпионаж житель ЛНР изготавливал взрывчатку

В Луганской народной республике (ЛНР) местный житель, задержанный за шпионаж, изготавливал взрывные устройства и организовывал тайники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ЛНР.

По данным ведомства, мужчину задержали в январе. Он собирал данные о Российской армии. Позже выяснилось, что по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) он изготавливал взрывные устройства и передавал их через тайники для совершения терактов.

Ранее в ЛНР сотрудники ФСБ задержали жителя Антрацитовского района за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию украинских спецслужб.