Загадочный черный зверь придушил кролика на глазах у людей

Daily Star: В Великобритании загадочный зверь убил кролика на глазах у людей

В Великобритании загадочный хищник, похожий на пантеру, придушил кролика на глазах у людей в графстве Нортумберленд. Об этом сообщает Daily Star.

Похожее на крупную черную кошку животное заметили Пол и Карли Мурта, когда расположились в кемпинге, чтобы пожарить барбекю на выходных. «Мы как раз поставили кемпер и начали готовить барбекю, когда жена заметила зверя. Она воскликнула: "Посмотри, какой большой! Что это?" Я схватил телефон и начал снимать, потому что никто бы не поверил, насколько большим он был», — поделился воспоминаниями Мурта.

Он признался, что видео получилось плохого качества, так как до животного было около 800 метров. Однако было отчетливо видно, как крупный хищник несет в пасти только что придушенного белого кролика. «Кадры не самые лучшие, но это точно была не обычная кошка. Она была размером с лабрадора. Я был где-то в 800 метрах, не думаю, что можно заметить обычную кошку с такого расстояния», — заявил британец.

После того как Мурта выложил запись с животным на своей странице в социальной сети, некоторые люди заявили, что на ней обычная кошка. Однако писатель Тим Уиттард, который исследует феномен больших кошек в Великобритании, назвал ролик интересным. Он не дал однозначного ответа, однако отметил, что если это и обыкновенная кошка, то очень большая. Уиттард припомнил случай, когда в Новой Зеландии подстрелили кошачье более метра в длину. Животное оказалось одичавшей домашней кошкой.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

Ранее житель британского графства Бакингемшир показал видео с загадочной огромной кошкой. Животное забралось на мусорный контейнер у дверей его дома.