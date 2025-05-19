Захарова высказалась о репрессивном механизме Запада

Захарова: Запад использует концепцию иноагента как репрессивный механизм

Страны Запада используют концепцию иноагента в качестве репрессивного механизма, и скоро они перестанут это скрывать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«У них просто беззастенчивое манипулирование темой иностранного агентства. Не как это сделано у нас — в виде желания просто дать возможность людям или организациям заявить о себе, о финансировании. Там это четко выработанный и применяемый вне закона репрессивный механизм», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в США, Британии и странах Европейского союза в последние годы наблюдается ужесточение законов якобы для отслеживания иностранного, в частности российского, влияния. По мнению представителя МИД России, в ближайшие один-два года такие государства перестанут это скрывать и уйдут от юридических тонкостей.

Ранее заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в стране от имени российского государства, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).