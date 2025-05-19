Защита осужденного в России американца попросила освободить его от принудительного лечения

ТАСС: Защита американца Татера просит освободить его от принудительного лечения

Защита американца Джозефа Татера, напавшего на полицейского в Москве, обжаловала решение суда о назначении ему принудительного лечения в психиатрической лечебнице. Об этом ТАСС рассказала адвокат Полина Власюк.

Представитель защиты попросила направить дело на новое рассмотрение.

В апреле судья согласилась с просьбой прокуратуры поместить американца в психбольницу, тем самым она освободила мужчину от дальнейшего наказания. Процесс проходил в закрытом режиме, чтобы соблюсти врачебную тайну. Гражданин США будет находиться в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Татер ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу отеля, из-за чего его доставили в отделение полиции, где он схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток. Однако позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».