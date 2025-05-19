Заставлявшим заключенных соблюдать понятия АУЕ российским уголовникам дали новый срок

Российские уголовники получили новый срок за пропаганду идей АУЕ у заключенных

В Ростовской области трое ранее судимых российских уголовников получили новые сроки за организацию деятельности запрещенной в России экстремистской организации Арестантский уклад един (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, осужденные Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев управляли преступной средой на территории ИК-2, заставляли заключенных соблюдать принятые в преступной среде воровские законы, понятия, а также занимались сбором и распределением средств, предназначенных для участников АУЕ.

По решению суда представители экстремистского движения получили от четырех до шести лет колонии.

Ранее в суд на Камчатке поступило уголовное дело в отношении 24-летнего осужденного, который распространял на территории колонии идеологию запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.

Верховный суд РФ объявил сторонников АУЕ вне закона в 2020 году. Государство фактически приравняло их к адептам фашизма или исламистам-радикалам. С тех пор по АУЕ возбуждены десятки уголовных дел, а те, кто возглавляет преступную иерархию (воры в законе, положенцы и смотрящие), рискуют получить срок до 15 лет.