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14:55, 19 мая 2025Силовые структуры

Заставлявшим заключенных соблюдать понятия АУЕ российским уголовникам дали новый срок

Российские уголовники получили новый срок за пропаганду идей АУЕ у заключенных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ростовской области трое ранее судимых российских уголовников получили новые сроки за организацию деятельности запрещенной в России экстремистской организации Арестантский уклад един (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, осужденные Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев управляли преступной средой на территории ИК-2, заставляли заключенных соблюдать принятые в преступной среде воровские законы, понятия, а также занимались сбором и распределением средств, предназначенных для участников АУЕ.

По решению суда представители экстремистского движения получили от четырех до шести лет колонии.

Ранее в суд на Камчатке поступило уголовное дело в отношении 24-летнего осужденного, который распространял на территории колонии идеологию запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.

Верховный суд РФ объявил сторонников АУЕ вне закона в 2020 году. Государство фактически приравняло их к адептам фашизма или исламистам-радикалам. С тех пор по АУЕ возбуждены десятки уголовных дел, а те, кто возглавляет преступную иерархию (воры в законе, положенцы и смотрящие), рискуют получить срок до 15 лет.

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