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07:32, 14 мая 2025Силовые структуры

Российский осужденный получит срок за пропаганду идеи АУЕ

На Камчатке осужденному грозит 10 лет за пропаганду АУЕ в колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В суд на Камчатке поступило уголовное дело в отношении 24-летнего осужденного, который распространял на территории колонии идеологию запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчине вменяют часть 1, 2 статьи 282.2 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации») и часть 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Как уточняет ТАСС, ему грозит десять лет колонии.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по март 2024-го осужденный являлся приверженцем АУЕ и активно распространял их идеологию в исправительной колонии №5 в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, он использовал незаконную символику, а впоследствии возглавил ячейку и собирал деньги на ее финансирование.

Ранее в республике Чувашия семи отбывавшим наказание в колонии уголовникам добавили срок за распространение в учреждении идей АУЕ.

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