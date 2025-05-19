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22:35, 19 мая 2025Мир

Зеленский раскрыл свою просьбу к Трампу перед звонком Путину

Зеленский попросил Трампа не принимать решений об Украине без Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа не принимать решений об Украине без Украины, передает «Новини. LIVE».

С этой просьбой Зеленский обратился во время короткого звонка с Трампом, поделился сам политик. Американский президент созвонился с украинским коллегой до и после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Во время первого звонка мы поговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это в принципе безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого», — рассказал Зеленский.

До этого журналист WSJ Алекс Уорд со ссылкой на источник сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому до разговора с Путиным с целью узнать, какие вопросы ему следует обсудить с российским президентом. «Зеленский сказал: "30-дневное прекращение огня, будущую встречу Путина и Зеленского, согласование действий США и Украины"», — написал журналист.

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