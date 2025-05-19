Зеленский раскрыл свою просьбу к Трампу перед звонком Путину

Зеленский попросил Трампа не принимать решений об Украине без Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа не принимать решений об Украине без Украины, передает «Новини. LIVE».

С этой просьбой Зеленский обратился во время короткого звонка с Трампом, поделился сам политик. Американский президент созвонился с украинским коллегой до и после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Во время первого звонка мы поговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это в принципе безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого», — рассказал Зеленский.

До этого журналист WSJ Алекс Уорд со ссылкой на источник сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому до разговора с Путиным с целью узнать, какие вопросы ему следует обсудить с российским президентом. «Зеленский сказал: "30-дневное прекращение огня, будущую встречу Путина и Зеленского, согласование действий США и Украины"», — написал журналист.