Стала известна тема коротких переговоров Зеленского и Трампа

Уорд: Трамп и Зеленский в ходе переговоров обсуждали 30-дневное прекращение огня

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в ходе коротких телефонных переговоров 19 мая обсуждали 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд на своей странице в социальной сети X.

Уорд со ссылкой на неназванного собеседника рассказал, что Трамп спросил у Зеленского, какие вопросы ему следует обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

«Зеленский сказал: "30-дневное прекращение огня, будущую встречу [президента России Владимира] Путина и Зеленского (на которой может присутствовать Трамп), согласование действий США и Украины"», — написал журналист WSJ.

Ранее стало известно, что Трамп провел короткие переговоры с Зеленским перед диалогом с Путиным. Звонок американского президента представителю Киева продолжался несколько минут.