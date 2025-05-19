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20:49, 19 мая 2025Бывший СССР

Стала известна тема коротких переговоров Зеленского и Трампа

Уорд: Трамп и Зеленский в ходе переговоров обсуждали 30-дневное прекращение огня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в ходе коротких телефонных переговоров 19 мая обсуждали 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд на своей странице в социальной сети X.

Уорд со ссылкой на неназванного собеседника рассказал, что Трамп спросил у Зеленского, какие вопросы ему следует обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

«Зеленский сказал: "30-дневное прекращение огня, будущую встречу [президента России Владимира] Путина и Зеленского (на которой может присутствовать Трамп), согласование действий США и Украины"», — написал журналист WSJ.

Ранее стало известно, что Трамп провел короткие переговоры с Зеленским перед диалогом с Путиным. Звонок американского президента представителю Киева продолжался несколько минут.

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